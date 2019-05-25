هل تستّرت ليلى غفران على قاتل ابنتها؟

متابعة بتجــــــــــرد: سألت الإعلاميّة المصريّة بسمة وهبة ضيفتها الفنانة ليلى غفران عن حادثة مقتل ابنتها هبة العقاد، وذلك ضمن برنامج “شيخ الحارة”.
فنفت ليلى غفران اتهامات التستّر على قاتل إبنتها الحقيقي والتي كانت قد وجّهتها لها والدة محمود العسيوي الذي تم إعدامه بتهمة قتل، فهل أخفت ليلى غفران فعلاً هوية القاتل الحقيقي؟
وأكدت ليلى غفران ان “القضاء المصري محترم جداً، وحُكم بالإعدام على محمود العيسوي مرتين وتمّ تنفيذه في المرّة الثالثة، ولا يوجد لدي أدنى شك في أنّه الجاني”.
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