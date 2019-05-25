خاص- “الخليج 365” يكشف مفاجأة ماريتا الحلاني الكبيرة

كشفت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني لموقع “الخليج 365” الى أنها تعمل على أغنية جديدة ستطرحها في القريب العاجل.

وأكّدت ماريتا لنا أنها متحمسة جداً لطرح الأغنيّة خاصة أنها تحمل توقيع ثلاثة من أهم الأسماء في عالم الفن.

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الأغنية ستكون من كلمات الشاعر احمد ماضي، الحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.

وحول دراما رمضان، أشارت ماريتا لنا الى أنها معجبة كثيراً بمسلسل “خمسة ونص”، أيضاً تتابع مسلسل “انتِ مين”، ولفتت الى أنها ستتابع باقي المسلسلات لاحقاً.

نذكر ان آخر أعمال “الحلاني” أغنية بعنوان “العمر واحد”، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان علي شعبان وتوزيع طارق عبد الجابر.

أما آخر ألبوم غنائي طرحته ماريتا كان في شهر آب 2018، حمل أسمها، وتضمن 10 أغنيات، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.