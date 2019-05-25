شكرا لقرائتكم خبر عن يومان وتنتهى حلا شيحة من تصوير "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى النجمة حلا شيحة من تصوير مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان، الذى يعرض يوميا خلال شهر رمضان على قناة dmc، بعد يومين حيث تواصل التصوير فى أحد الديكورات الخاصة بها مع بطل العمل بمنطقة سوق الجملة فى مدينة 6 أكتوبر.

وتجسد حلا شيحة خلال أحداث "زلزال" شخصية "صافيا" التى تعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات، وتقع فى حب محمد رمضان "زلزال"، حيث رفض الأخير الزواج منها فى الحلقة الـ18 من المسلسل.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.