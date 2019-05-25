ماغي بوغصن تعيش لحظات مرعبة: “ما تعيدا مرة تانية”

لحظات مرعبة عاشتها الممثلة ماغي بوغصن ضمن برنامج “رامز في الشلال” الذي يقدّمه الممثل المصري رامز جلال.

الخوف الذي رافق ماغي لا يمكن وصفه، الا انه كان واضحاً ولمسه الجمهور الذي شاهد الحلقة. يمكن ان نقول ان مقالب رامز في كل سنة تكون غير مقبولة وخارجة عن المعقول، كما انها قد تعرّض حياة النجم وآخرين للخطر، لكنه كل موسم رمضاني يستمر في “لعبته” هذه، لا بل يزيد من حدة المقالب “المخيفة” الكفيلة بأن تقضي على المشاهد، فما حال النجم الذي يعيش هذه التجربة!

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وفي اول تعليق لها حول هذه الحلقة، نشرت بوغصن على حساباتها عبر مواقع التواصل، فيديو يظهر مقتطفات من الحلقة، ارفقته بالقول: “‏كان أصعب مقلب بتعرضلو بحياتي.. ومن أصعب المواقف اللي صارت معي.. سبيتلك كتير بس هلأ مسامحتك.. ما تعيدا مرة تانية”.

هذا الفيديو المخيف والمرعب، قابله عدد من التعليقات المتعاطفة مع ماغي والداعمة لها، من متابعي ومحبي ماغي الذين تمنوا لها الصحة وهنؤوها بسلامتها بعد هذا المقلب المرعب، وفي الوقت عينه عبّروا عن اعجابهم بالحلقة وما تضمنته.

يذكر ان ماغي تطل في مسلسل “بروفا” الكوميدي على شاشة الlbci الى جانب الممثل المصري احمد فهمي، حيث يعالج المسلسل قضايا عديدة مثيرة للجدل ابرزها حياة المراهقين والتنمر وغيرها، والمسلسل يلاقي نسبة مشاهدة عالية.