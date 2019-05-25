أحمد فلوكس يحير جمهوره بصورة منذ 25 عاما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد فلوكس جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي عبر موقع «أنستجرام».

فلوكس ظهر في الصورة وهو في سن المراهقة، حيث شملته الصورة مع عدد من الأصدقاء عام 1993، وعلق الفنان قائلا: «أفتقدكم جدا».

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جمهور الفنان المصري دخل في حيرة شديدة بعد نشر الصورة، وخاصة أنهم لم يتعرفوا عليه وسط أصدقائه، وكثرت تساؤلات الجمهور له عن مكانه في الصورة.

أحمد فلوكس ينتظر عرض فيلمه الجديد «الممر»، في عيد الفطر المبارك، والذي يشارك ببطولته الفنان أحمد رزق، أحمد عز، وأكد فلوكس أنه فخور بالعمل.

الفنان المصري من مواليد عام 1981، وهو في الـ 38 من عمره، شارك في عدد من الأعمال الهامة، ودخل المجال الفني رغم اعتراض والده الفنان فاروق فلوكس، وقدم عدد من الأعمال الناجحة، ومن بينها مسلسل «الباطنية».

تزوج الفنان الشاب مؤخرا من الفنانة هنا شيحة بعد طلاقه من زوجته المغربية، والتي أنجب منها ابنه الوحيد، وترددت أنباء عن طلاق هنا وفلوكس، ولكن نفى الثنائي الشائعة.