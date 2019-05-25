ويزو تظهر في الواد سيد الشحات

تبدأ الحلقة 19 من مسلسل الواد الشحات، بنزول فخر وسيد إلى ملعب المباراة لاستكمال مباراة السلة، وهما يرتديان زي نسائي، وتقوم إحدى لاعبات الفريق بشغل الحكم، وفي هذه الأثناء يقومون بتعديل النتيجة وتقليص الفارق.

وتنتهي المباراة بفوز فريق المنقوشة الذي يقوده سيد وفخر وريتاج، وعند استلام الجائزة والميداليات، يكتشفون أن الجائزة ستذهب للتبرع لدعم المرآة الأفروأسيوية، ويعرف فخر مكان أخته دموع، التي تجسد دورها الفنانة ويزو ويخبر سيد ويذهبون إليها.

ويطلبون منها إعادة أموال السحاوي، وتقول لهم أن كل الأموال في الفيلم الذي تنتجه، وأنها ستعطيها لهم من ايراد الفيلم.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.