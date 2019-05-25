خطف مصطفى خاطر للمرة الثالثة في طلقة حظ

يظهر في الحلقة 19 من مسلسل طلقة حظ، أن الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد ماهر تاجر سلاح، وكان عبد الصبور قد رفض في البداية طلب المحامي بأن يعمل في السلاح والآثار، أنها أموالحرام، ولكنه في النهاية وافق.
ويطلب عبد الصبور، أن يعيش معه أهله في الفيلا وبالفعل يحدث ذلك، كما يحدث تقارب من جميع أزواج شقيقاته له ولهم
وتنتهي الحلقة بخطف عبد الصبور من فيلاته، وعندما يفتح عينيه يجد نفسه أمام الفنان أحمد ماهر.
والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل، وتدور أحداثه في قالب كوميدي.
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