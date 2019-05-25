زواج أمينة خليل ومحمد فراج في " قابيل"

تبدأ الحلقة ٢١ من مسلسل قابيل، بمقابلة سما وآدم لعمر الذي سيخرج لهم باسبورتات سفرهم للخارج، وتعجب سما به شديدًا، وهنا يغار آدم ويطلب من سما الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاءهم

سكنا لأنهم غير متزوجين، ويضغط عليها آدم وتوافق في النهاية.

يتصل طارق بصديقته القديمة مي ويطلب منها مساعدته في جلب شقة له بالإسكندرية، لأن الشرطة باتت

تعرف مكانه الآن، وعلى الفور تأتي وتساعده وأعطته شقتها القديمة هناك، وبالصدفة يوجد هناك أيضًا أدم وسما ولكنهم لم يروا بعض حتى الآن .

يجلب عمر صديق آدم شهودا على زواج سما وآدم، ويكتب الشيخ كتابهما ويلتقطان صورة لورقة الزواج، وتنتهي الحلقة على ذلك.