كيم كردشيان تحتفل بذكرى زواجها.. وهذا ما فعلته

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May 24, 2019
احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان اليوم الجمعة بمرور خمس سنوات على زواجها من مغني الراب كانييه.
وبهذه المناسبة السعيدة، نشرت كيم صور جديدة من حفل الزفاف وكتبت: “في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، تزوجت صديقي المفضّل”.
نذكر ان كيم وكانييه رُزقا منذ عدة أيام بمولودهما الرابع واطلقا عليه اسم “سالم ويست”.
والثنائي لديهما نورث (5 أعوام) وسينت (3 سنوات) وشيكاغو (سنة واحدة).
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