كيم كردشيان تحتفل بذكرى زواجها.. وهذا ما فعلته

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان اليوم الجمعة بمرور خمس سنوات على زواجها من مغني الراب كانييه.

Advertisements

وبهذه المناسبة السعيدة، نشرت كيم صور جديدة من حفل الزفاف وكتبت: “في مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، تزوجت صديقي المفضّل”.

نذكر ان كيم وكانييه رُزقا منذ عدة أيام بمولودهما الرابع واطلقا عليه اسم “سالم ويست”.

والثنائي لديهما نورث (5 أعوام) وسينت (3 سنوات) وشيكاغو (سنة واحدة).