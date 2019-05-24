متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة العالمية سيلين ديون خلال مقابلة لها مع الإعلامي جايمس كوردن ضمن فقرة “كاربول كاريوكي” في برنامج “ذا لايت شو”، أنها تمتلك 10000 زوج أحذية.
وفي التفاصيل، ردّت النجمة على سؤال مقدم البرنامج عن عدد الأحذية التي تمتلكها فردّت بالقول إن لديها بين 3000 حتى 5000 زوج قبل أن تكشف العدد الحقيقي وهو 10000.
نُشير إلى أن سيلين ديون أثارت الضجة في المقابلة بعدما أعادت تمثيل مشهد الوقوف في مقدمة السفينة كمشهد تايتانيك على أغنيتها My Heart Will Go On.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلين ديون في تصريح صادم حول أحذيتها.. كم يبلغ عددها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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