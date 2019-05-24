ماجد المصري تحت قصف الأفارقة.. والسبب "موقف كوميدي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جدلٌ وغضبٌ شديدٌ، سيطر على الجمهور في الساعات الأخيرة، عقب ظهور الفنان ماجد المصري، في برنامج "شيخ الحارة"، وحديثه عن الأفارقة بشكل ساخر، وسرده لموقف كوميدي تعرّض له بعد تدبير مقلب ضده من أحد أصدقائه.

ولم يسلم ماجد، من حملة الهجوم الشرسة، عقب انتهاء حلقة "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وروايته الموقف الكوميدي، حيث قال: "كان في موقف هزار من صديق عمري، وقالي في ثلاث بنات عاوزين يتعرفوا عليك بعد الساعة 2 في روكسي، ودخلت العربية، وكنت قاعد معاه عادي، وفجأة شوفت وشهم بعد كشف الغطاء من عليه، قولتلهم انزلوا وطلعت أجري".

وهاجمت صفحات "الأفارقة" بمواقع التواصل الاجتماعي، ماجد المصري، بشراسة، ومن بين التعليقات: "نحترم الشعب المصري كثيرًا، ونحب أرض الكنانة، لكن هناك نماذج مصرية تشوه صورة المصريين أمام الأفارقة، السخرية والاستهزاء والتقليل من قيمة الإنسان الإفريقي أصبح أمرًا عاديًا عند هؤلاء العنصريين".

وانهالت تعليقات الجمهور بشكل هجومي عليه كانت أبرزها: "دا على أساس إن الأفارقة وحشين يعني أو إحنا من أوروبا الغربية، ثم إنكم أجمل مننا شكلا وطبعا والله".

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وطالب أحدهم بسرعة التحرك لاتخاذ قرار صارم ضد البرنامج والممثل قائلًا: "لو تقدروا تعملوا إجراءات قانونية ضد البرنامج والممثل يا ريت، ولو فيه إمكانية لتحرك سياسي من السفارة يطلب اعتذار رسمي من الممثل، وعلى فكرة، ملحوظة لاحظتها في سفري وليست مجاملة وربنا الشاهد على كلامي بنات القارة السمراء جميلات جدًا ومن قابلتهن من بنات السودان والصومال وإثيوبيا من أجمل من رأيت شكلاً وروحاً وثقافة".

وقدّم العديد من النشطاء الاعتذار للأفارقة على رد فعل ماجد المصري وسخريته قائلين: "نعتذر عن هذا الموقف الذي لا يُعبّر سوى عن صاحبه، وعن نفسي ومعي آخرين لا تحكمنا عنصرية ولا يشكل لنا لون البشرة أي تمييز لإنسان على إنسان".