هذا هو المكان الذي سيتزوج فيه فارون داوان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستعد ممثل بوليوود فارون داوان وصديقته منذ الطفولة ناتاشا دلال لعقد حفل زفافهما على شاطئ مدينة جوا في ديسمبر 2019، حسبما أشارت التقارير، ونقلت صحيفة desimartini عن مصدر قوله إن عائلة داوان تخطط لإقامة حفل زفاف كبير، وقد قرر كل من فارون و ناتاشا أن يكون ديسمبر هو شهر اقامة العرس.

ويعقب حفل الزفاف، حفل استقبال في مومباي، يقول المصدر “سيتم دعوة أصدقائهم المقربين فقط من الوسط السينمائي، حيث سيكون حفل استقبال فخم في مومباي يليق بالحضور”.

ومن المثير للاهتمام ان فارون قال في وقت سابق أن حفل الزفاف لن يقام هذا العام، وردا على الشائعات عن الزواج قريبا ، قال: “لن يحدث هذا العام، يقول: أنا لا أقول أنني لن أتزوج ولكن ليس قريبا، إذا كنت تقدم كل هذه الأفلام ، فأنت لا تمتلك الوقت الكافي والوقت المناسب لذلك “.

Advertisements

في وقت سابق من هذا الشهر ، احتفلت ناتاشا بعيد ميلادها مع فارون، وشارك الثنائي صورهما على حسابهما الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقد أكد والده المخرج ديفيد داوان في وقت سابق من هذا العام أن زواجه سيجري في العام المقبل: “انا سعيد جدا بعلاقتهما ماذا يحتاج الأب أكثر من ذلك؟”.

أخر الأفلام المعروض لفارون فارون كان فيلم Kalank. وهو الآن يستعد لفيلمه الجديد -Coolie No 1 وقد قدم الثنائي الأب والابن بالفعل اثنين فيلمين ناجحين.