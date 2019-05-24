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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الإعلامي المصري شريف مدكور جمهوره بمقطع فيديو كشف فيه تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية استصال الورم السرطاني مؤخرا.
مدكور أكد خلال الفيديو، الذي نشره على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، إنه يشعر بتحسن وقام بفك غرز الجرح الخاص بعمليته الجراحية، ووجه الشكر لكل من سأل عنه، كما اعتذر لأنه لا يرد على هاتفه بشكل مستمر، كاشفا أنه سيبدأ تلقي العلاج الكيماوي الأسبوع المقبل.
الإعلامي المصري عبر عن حزنه لعدم استطاعته صوم شهر رمضان هذا العام نظرا لحالته الصحية، كما انتقد تصرفات بعض الناس في هذا الشهر الكريم.
مدكور قال إن ما يزعجه أن البعض يعتبر شهر رمضان شهر السهر والفسح، منتقدا ما تقوم به الشركات من منافسة على الدعوات لحفلات الإفطار والسحور وإقامة السهرات.
وأضاف أن شهر رمضان للعبادة والصوم والشعور بالفقير، وليس للسهر والاحتفال، مشددا على أنه لا يشعر بوجود الشهر بسبب اهتمام الناس بالمظاهر.
يذكر أن شريف مدكور كان قد أعلن عن إصابته بورم سرطاني في القولون، وخضع لعملية جراحية في أول شهر رمضان الجاري لإزالته.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف مدكور يستعد لجلسات الكيماوي.. وينتقد هذه السلوكيات في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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