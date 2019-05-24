كارينا كابور تتحدث عن عادات الطعام لعائلتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثلة الهندية كارينا كابور خان عن معاناتها الشديدة من ناحية حمية وطعام ابنها تيمور علي خان، مشيرة أنها تحرص على أن يتناول طعامًا مطبوخًا في المنزل فقط.

تفاعلت كارينا وزوجها الممثل سيف علي خان مع اختصاصي التغذية روجوتا ديويكر حول نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم ، عندما سئلت الممثلة عن حمية ابنها البالغ من العمر عامين.

قالت كارينا: “انا انسانه موسوسه، يذهب (تيمور) إلى حفلات أعياد الميلاد ولا يُسمح له بتناول الطعام في الخارج، لكن هذا خطأ أيضًا، أضاف سيف علي خان: “إنه يأكل الرقائق، رغم ذلك”.

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بتفصيل أكثر عن خطة حمية تيمور علي خان ، قالت كارينا: “كل شهر أقوم بالتناوب وإعداد خطة طعام وفقا لمتطلبات جسده العمرية، أيا كان الفواكه والخضروات التي يجب أن يتناولها في الشهر ... فهو يستمتع بها تمامًا.

وأضافت في لقائها، واليوم ، كان لديه بالفعل صوص (سبانخ) يتنازله في طعام الغداء ، ولم يعجبه عادةً ، لكني كنت أضعها في حلقه ، لذا فقد اعتاد على تناولها ، واستطاع أن يأكل الوعاء بالكامل. “

على الواجهة التمثيلية ، تعمل كارينا كابور حاليًا على تصوير فيلم Angrezi Medium ، في حين يتطلع سيف علي خان إلى إطلاق فيلمه التالي بعنوان Laal Kaptaan ، والمقرر عرضه على شاشات العرض في 6 سبتمبر.