May 24, 2019 حصل موقع “الخليج 365” على صورتين للنجمة نادين نسيب نجيم اثناء تواجدها في المستشفى وذلك بعد ان تعرضت لوعكة صحية مفاجئة. وأدخلت نادين بصورة عاجلة الى المستشفى ليلة امس إثر تعرضها لتسمم غذائي بالاضافة الى شعورها بالتعب الشديد والإجهاد. Advertisements ولا زالت نادين في المستشفى حتى اللحظة تحت مراقبة الأطباء لوضعها الصحي. وتنظّم شركة الصبّاح سحورها الرمضاني الليلة في بيروت بحضور نجوم الشركة بالاضافة الى وجوه فنية واعلامية، فهل تغيب النجمة الاولى للشركة عن السحور الرمضاني الليلة؟ نذكر ان مسلسل “خمسة ونص” يحقق نجاحاً كبيراً ويحصد نسبة مشاهدة عالية جداً وهو من بطولة نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار، ونخبة من نجوم التمثيل بين لبنان وسوريا ابرزهم رفيق علي احمد ورولا حمادة وغيرهما. إنتاج صبّاح أخوان، تأليف ايمان السعيد واخراج فيليب اسمر.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- نادين ن. نجيم في المستشفى تحت مراقبة الاطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.