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كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 09:55 صباحاً - أطلقت فتاة روسية مقيمة في لندن شركة لبيع الملابس القديمة عبر الإنترنت وذلك بعد أن فشلت في إيجاد وظيفة لها في مجالها لأنها جميلة جدًا على حدّ تعبيرها.
وتخرجت إيرينا كوفا من كلية الحقوق وحاولت إيجاد وظيفة مناسبة لها لكنها لم تتمكن من ذلك حيث كانت ترفض النساء أن تعمل معهنّ على اعتبار أنها غير جديرة بالثقة وحاولن إغظتها وعرقلت عملها في حين لم يأخذها الرجال على محمل الجدّ.
وتعتقد إيرينا أن مظهرها المثير هو سبب عدم حصولها على عمل مناسب تحقق فيه طموحاتها على الرغم من أن لديها سيرة ذاتية مميزة، خصوصاً أنها تمتلك عينين وشفتين كبيرتين وملفتين للنظر ونادرًا ما تضع مكياج.
كانت هذه تفاصيل خبر عاطلة عن العمل.. والسبب “جميلة جدا”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.