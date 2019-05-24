أين سيحيي محمد عساف حفلة عيد الفطر؟

May 24, 2019 ضرب الفنان الفلسطيني محمد عساف موعداً مع الجاليات العربية بحفلة فنية سيحييها بمناسبة عيد الفطر السعيد في برلين – المانيا وتحديداً بتاريخ 7 حزيران/يونيو المقبل. Advertisements وبمناسبة عيد الفطر سيطرح محبوب العرب أغنية جديدة بعنوان “الخليج 365” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً جداً. فهل سيغني “عساف” جديده في حفل المانيا؟ من جهة أخرى، سيحيي محمد سلسلة من الحفلات خلال الصيف في مهرجانات موازين، وجرش وبعلبك وغيرها.







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