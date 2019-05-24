كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. فتحي عبد الوهاب يضع ياسر جلال في أزمة "لمس أكتاف" بحلقة 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لمس اكتاف" وضع حمزة "فتحي عبد الوهاب" ادهم "ياسر جلال" في اختيار صعب حيث عرض عليه العمل معه في المخدرات مقابل فتح مشروع با اسمه وانه في حالة رفضه سيصبح ابنه مثله.
وايضا شهدت تصاعد في حدوث حب ما بين ادهم "ياسر جلال" وغادة "ايمان العاصي" وقامت بالاتصال علي تليفون نجله للاطمئنان عليه وأكدت له انها تريد مقابلته.
المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.