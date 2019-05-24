شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الحلقلة 18.. محمد رمضان يرفض الزواج من حلا شيحة ويغادر الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت الأمور داخل منزل "خليل السواح كتخة" – ماجد المصرى- خلال الحلقة الـ 18 من مسلسل زلزال" الذى يعرض بشكل حصرى على شاشة dmc، حيث حيث تشعر ابنته "ريهام" – لميا كرم بألم شديد فى معدتها بعد المسحوق الذى وضعه لها حسام داغر فى الجبن بالحلقة الماضية ويتم نقلها الى المستشفى ليخبرهم الطبيب بأنها تعرضت لنزيف داخلى تسبب فى وفاة الجنين بداخلها.

تذهب وديدة" – حنان سليمان – إلى "زلزال" – محمد رمضان وتطلب منه أن يتزوج ابنتها "صافيا" – حلا شيحة، اسكاتاً لكلام الناس ولكنه يرفض لعدم جاهزية لهذه الخطوة لتخيره بين زواجها أو ترك المكان ليغادر المنطقة ويختفى، وبمجرد علم صافيا بالأمر تعابت والدتها على ما فعلته لأنها على يقين أن زلزال لديه كرامة ولن يوافق على الزواج بدون أن يكون جهاز ومعه أمواله .

بعد مرور 6 أشهر يظهر "أسامة" – يوسف عثمان – داخل قسم شرطة حيث تم القبض عليه ومعه سيجارة حشيش ويقابل المحامى "عبد الحليم" – محمود حجازى هناك ويطلب مساعدته ولكن عبد الحليم يساومه أن يحكيله على تفاصيل علاقة صديقه زلزال السابقة بزوجته "أمل" – هنادى مهنى – وبعده يعود عبد الحليم الى المنزل ويمنع أمل من الزهاب الى الامتاحانات وانه يشكل أنها مازالت على علاقة بزلزال ويصفعها على وجهها.

يستمر حسام داغر فى خطته للانتقام من خاله خليل السواح ويخبر "قاسم" – محمد سليمان أن زوجته أجرت عملية جراحية واستأصلت الرحم وأن زوجته ووالدها يخفون عليه ذلك، بينما صافية تذهب الى منزل "غوبريال" – سامى عبد الحليم وتقبال "زهدى" – أحمد صيام لستأل عن زلزل الذى اختفى تماماً وتروى لهم حكايتها معه وحبها له، ليظهر زلزال فى نهاية الحلقة بسوق خضار يعمل فيه ويدخل فى مشادة مع أحد التجار.

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.