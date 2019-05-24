شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم يشعل حفل دار الأوبرا بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أحيا النجم خالدسليم حفل غنائي كبير على المسرح المكشوف داخل دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان وبدأه بأغنية حلم عمري وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره وبعدها قدم عدد من الأغاني من ضمنها استاذ الهوي وكل نظرة وغايب عني وعشنا قد ايه وبلاش الملامة ولكل عاشق وطن ورفع الحفل شعار كامل العدد.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية"لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.