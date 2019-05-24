كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 05:03 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام زادت من خلالها الجدل حول احداث مسلسل زلزال.

وظهرت حلا شيحة في هذه الصور بفستان زفاف وعلقت قائلة: “يا تري ده علشان ايه ؟؟؟؟حستني ردكم

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كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة تثير الجدل بظهورها بفستان الزفاف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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