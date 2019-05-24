ياسمين الخطيب تكشف لأول مرة إصابتها بمرض يحرمها من التعرض للشمس

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب لأول مرة عن إصابتها بمرض يحرمها من التعرض للشمس طوال عمرها.

ياسمين كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “في مرة كده تشجعت وقررت أواجه الشمس، علماً بإني مصابة من طفولتي بحساسية شديدة منها”.

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وأضافت: “كنت في إيطاليا وقضيت النهار كله في الشارع في درجة حرارة عالية. ماحصليش حاجة، وتصورت إني ضيعت معظم عمري في الظلام، زي أي ڤمباير جبان مذعور من الحرق”.

وتابعت: “على بالليل بشرتي لونها تحول لفوشيا فوسفوري، وبدأت الحالة تسوء تدريجياً، وصلت تاني يوم القاهرة مصابة بحروق من الدرجة الأولى، ومن المطار على المستشفى.. من ساعتها أول ما الشمس تطلع أدخل التابوت بتاعي”.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب قد فجعت مؤخرا بوفاة عمتها، ونعتها بكلمات رقيقة ومؤثرة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: ” “زي النسمة”.. هذا أنسب تشبيه لها، ففي خَلقها وخُلقها تجلَّت الرقة والرُقي الذي يُميِّز هوانم زمان.. رحلت عن عالمنا هذا الصباح عمتي زينب.. رحلت كما جاءت “زي النسمة”.. السلام أمانة لبابي يا طنط زيزه”.