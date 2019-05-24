بريانكا شوبرا في مهمة إنسانية بإثيوبيا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد سيرها على السجادة الحمراء في مهرجان “كان”، غادرت النجمة الهندية بريانكا شوبرا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في إطار عملها كسفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة.

نجمة “ماري كوم” شاركت مقطع فيديو على على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وكتبت “اليوم الأول: زيارتي الأولى كانت إلى مدرسة سيبيست نيجاسي الابتدائية في أديس أبابا.

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وأضافت: “في إثيوبيا، التحاق الطلاب بالمدارس الابتدائية بين عامي 2000 و 2017، بسبب استثمار الحكومة الإثيوبية في التعليم وتفانيها من أجل مستقبل البلد.ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به”.

وتابعت: “2.6 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي والثانوي خارج المدرسة، و50٪ من الأطفال الملتحقين بالمدرسة يتسربون بحلول الصف الثامن، وبسبب الفقر، فإن الأطفال مسؤولون عن أكثر من مجرد التعلم، مثل رعاية الأشقاء، والمشي لمسافة أميال لجمع المياه. وغيرها من الأعمال المنزلية”.

والتقت بريانكا شوبرا جوناس أيضًا الرئيسة الإثيوبية سهلورق زودي خلال رحلتها، وشاركت صورة معها، كتبت: “تشرفت بعد ظهر هذا اليوم بمقابلة سيدتي الرئيسة Sahle-Work Zewde، أول رئيسة لإثيوبيا. والتزامها الشديد بتمكين المرأة والنهوض بها لم يسبق له مثيل. لديها أيضًا منظور عالمي لتنمية بلدها - إثيوبيا هي ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين في إفريقيا.