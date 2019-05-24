أرجون كابور يتحدث عن موعد زواجه

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أجاب الممثل أرجون كابور عن أسئلة مهنية وشخصية في عدة مقابلات، وفي مقابلة حديثة مع موقع “سبوت بوي”، تحدث عن الهوس حول زواجه.

قال كابور بحسب ما ورد بالتقرير: “أحترم وسائل الإعلام، لكن التكهنات السلبية حول الزواج هي تكهنات أساسية للغاية تأتي مع وجود علاقة لأن زملائي المعاصرين قرروا أن يغرقوا في ذلك”.

وفيما يتعلق بالسؤال عن متى يخطط للزواج، قال: “عندما أفعل، سأقرر وسأخبر الناس، بالطبع ، أنا أؤمن بمؤسسة الزواج، أشعر عندما أكون على استعداد 100 في المائة ، سأفعل ذلك، المهم بالنسبة لي هو بناء شيء ما ؛ لقد عشت حياة السفينة الدوارة. أحتاج إلى بعض الاستقرار وأود أن أرى أين يأخذني هذا الاستقرار. “

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وفيما يتعلق بمسألة عدم إخفاء أي شيء ، أضاف ارجون: “في مرحلة ما ، تدرك أن عليك أن تعيش حياتك، نعم، لقد اخترت خيارًا واعيا لتجاوز العمل السينمائي لأعيش الحياة.

كانت تقارير قد أكدت بعد أشهر طويلة من الصمت، حقيقة مواعدة الممثل أرجون كابور والممثلة وعارضة الأزياء

الهندية ماليكا أرورا (Arora Malaika ، وجاء ذلك على لسان أصدقاء مقربين لهما وتحديدا النجمة كارينا كابور خان في البرنامج الحواري الشهير “karan with koffee “