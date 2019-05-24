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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
شارك عدد من الوزراء ونجوم الفن والرياضة والإعلام ومشاهير المجتمع في حفل السحور السنوي الذي أقامته شركة “أورنج”، داخل فندق نايل ريتز كارلتون .
وكان ضمن الحضور سحر نصر وزيرة الأستثمار، ومحمد معيط وزير المالية، وعمرو طلعت وزير الأتصالات، وأسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعمرو الفقي رئيس مجلس ادارة شركة ورلد ميديا، بالإضافة إلى الفنان إياد نصار، والفنان مراد مكرم، والمخرج عثمان أبو لبن، والفنانة مني عبد الغني، وياسمين رئيس، ونانسي صلاح، وتوني ماهر، وبسمة.
كما حضر من الإعلاميين كل من أسامة كمال، ورامي رضوان، وعلي السيد، وجمال صلاح، وأحمد الطاهري ، وسهير جودة، ورويدا بيبرس، وأمنية يحي، وشيماء صابر، بالإضافة إلى سيدة الأعمال مني عبود، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وغيرهم من المشاهير.
وأحيا الحفل النجم اللبناني راغب علامة بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تخللها الصور التذكارية مع ضيوف الحفل من الوزراء والمعجبين.
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يحيي حفل سحور «أورنج» بحضور الوزراء ونجوم الفن والرياضة والإعلام.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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