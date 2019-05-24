محمد إمام ينشر كواليس تصوير أحد المشاهد الصعبة في هوجان

نشر الفنان محمد إمام كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل هوجان عبر حسابه على إنستغرام في الساعات الأولى من الصباح تضمن مشهد مطاردة يخلع خلاله باب السيارة التي يستقلها ليستخدمه كدرع وسلاح، ثم يقفز فوق السيارات بحركة متصلة دون توقف أو تقطيع مع إطلاق نارشديد عليه دون أن تصيبه أي رصاصة وعرض الفيديو تصفيق فريق العمل الذين أشادو به.

تدرب محمد إمام كثيراُ قبل بداية التصوير بسبب وجود مجموعة كبيرة من مشاهد القتال والحركة التي تتطلب أن يقوم بها بنفسه وهو ما نجح فيه بالفعل، دون الحاجة للإستعانة ب “دوبلير”.