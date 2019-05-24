بالصور.. خالد سليم يحيى سهرة رمضانية في دار الأوبرا

أحيا النجم خالد سليم سهرة رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، و ذلك وسط حضور عدد ضخم من محبين الفنان.

و حضر النجم خالد سليم الحفل بصحبة فرقته الموسيقية، و تألق على مدار أكثر من ساعتين

ونصف فى تقديم عدد من أغانيه المتميزة والشهيرة، منها: "حلم عمري"، "أستاذ الهوى"، "كل نظرة"، "ياللي غايب عني"، "أحلى وردة"، "عشنا قد إيه"، "عيش"، "بلاش الملامة"، "جناالهوى"، "أهواك"، "هتورح بدري ليه"، "لسة كبير"، "لكل عاشق وطن"، كما تفاعل الحضور مع أغانيه بالرقص والغناء، والتقطوا عدداٌ من الصور التذكارية معه.

يذكر أن المطرب خالد سليم أحيا مؤخراٌ سهرة رمضانية بخيمة الحارة في التجمع الخامس، و حضر الحفل نخبة من نجوم الوسط الفني و المجتمع.

Advertisements