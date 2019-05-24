شاهد… نانسي عجرم تعلن تركها للفن في هذه الحالة!

كتب امير فتحي في الجمعة 24 مايو 2019 03:01 صباحاً - حلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفة على حلقة امس من برنامج “مجموعة إنسان” مع الإعلامي علي العياني على قناة mbc.

وكشفت نانسي عجرم خلال اللقاء عن استعدادها لترك الفن في حال احتاج زوجها او بناتها لذلك وقالت ردا على سؤال: “طبعا هني حياتي وشو اغلى شي عند الانسان اكثر من ولاده وعيلته وزوجه “.

من ناحية اخرى، قالت نانسي عجرم انها لا تريد ان يحرم بناتها من أي شيء على حساب شهرتها وتابعت “بدي يعيشوا حياة طبيعية مثلهم مثل اصحابهم اوقات يحبوا يتصوروا ويحطوا صورهن على السوشيال ميديا واوقات لا”.