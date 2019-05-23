عاصي الحلاني يكشف عن مفاجأة سارة لجمهوره!

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة في عيد الفطر المبارك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وكشف عاصي أن الأغنية ستكون الأولى من ألبومه الجديد والذي سيطرح أغانيه تباعًا خلال الفترة المقبلة فكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “لكل العم يسألوا ما هوا العمل القادم بدأنا التحضير لأغنية بتصدر من خلال شركة روتانا على العيد باذن الله ورح يتوالى صدور باقي أغاني الألبوم .. عدد الأغاني ثمانية مبدأيًا بالهجات اللبنانية والعراقية والبدوي والمصري يتضمن الألبوم الشعبي كلاسيك طرب شعبي اتمنى العمل ينال اعجابكم”.
الجدير ذكره أن عاصي الحلاني يتعاون في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.
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