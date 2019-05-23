اللبنانية ماجي بوغصن تصاب بحالة هستيريا بسبب «رامز في الشلال».. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضمت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، إلى ضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في إندونيسيا ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، الحلقة بمقدمة وصف فيها ماجي بأنها لم تعتمد على نفخ شفاهها للدخول لعالم التمثيل، كما لم تعتمد على جمالها كهيفاء وهبي، ودلعها كالفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأضاف، ماجي ضربت بكل هذه الأشياء وتزوجت من أكبر منتج لبناني وضربت بكل ما قلته وأصبحت النجمة الأولى وأعمالها منتشرة في كل مكان.

كما سخر من اسمها قائلًا: “النهاردة معانا دسم التمثيل، لسان عصفور الفن، مرقة دجاج الدراما اللبنانية ماجي بو غصن، مثلها الأعلى في التمثيل زهرة العلا”.

وكانت ماجي بوغصن قد تم الإيقاع بها في البرنامج بعد إقناعها بالمشاركة في برنامج “جمد قلبك”، مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وشهدت الحلقة موقف مرعب، بعد أن غمرت المياة الزودياك، واضطر رامز جلال، وكل فريق العمل إلى النزول من الزودياك وتفريغ المياة وذلك لاستكمال الحلقة.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الموقف منذ عرض البرنامج، واضطر رامز جلال، لرفع ماجي بوغصن من الفيست حتى نهاية الفقرة.

وأصيبت ماجي بنوبة صراخ شديدة، وحاول رامز جلال، المتنكر في شخصية مساعد الإنقاذ إلى جوارها بالزودياك، وزاد من صراخها سقوط رامز جلال في النهر واعتقادها بأنه غرق في المياة.

ودخلت ماجي في نوبة بكاء شديدة بعد خروجها من النهر، وبعد رؤيتها للغوريلا حاولت التخلص من مساعدين رامز والنجاة بنفسها ولكن لم تستطع وبسبب حالة الخوف الشديدة التي انتابتها كشف رامز جلال، عن نفسه، وقابلت موقفه بالصراخ ورفضت الكلام معه، حتى تمك تهدئتها، وأكدت أنها كانت تحب مقلب رامز جلال، قبل أن تقع فيه.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتمت الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة، دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته الحقيقية للضيف.