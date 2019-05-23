ميريام فارس تَعِد جمهورها بمفاجآت عديدة.. ما المناسبة؟

ككل عام، يطلّ مهرجان “موازين” من المملكة المغربية، حاملا في طيّاته باقة من أهم نجوم العالم العربي، يحيون حفلاته ويزيّنون مسرحه، ضمن أجواء مميّزة يلمسها الحضور ويتفاعل معها.

بعد ما يقارب الشهر، تنطلق فاعليات هذا المهرجان في دورته الثامنة عشرة، والتي من المتوقّع أن تغلب عليها الموسيقى الشرقية، حيث سيشارك فيه نخبة من نجوم الغناء الطربي الشرقي الأصيل، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة المعروفة في الشرق الأوسط.

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وفي هذا السياق، أعلنت النجمة اللبنانية ميريام فارس، في منشور على حسابها عبر موقع “إنستغرام”، عن موعد مشاركتها في هذا المهرجان. فقد نشرت فارس صورة لها، أرفقتها بالتعليق التالي: “بعد شهر من اليوم رح كون واقفة على خشبة أكبر مهرجان بالوطن العربي موازين، متشوقة كتير لهل لحظة للقاء أجمل جمهور ليعطيني الحماس اللي أنا متعودة عليه بكل مرة بوقف فيا على خشبة المسرح، كونوا أكيدين إني محضرتلكن مفاجآت كتيرة ورح نقضّي مع بعض سهرة من العمر”.

وكان حساب “موازين” على مواقع التواصل قد أعلن أن الجمهور المغربي سيكون على موعد مع النجمة ميريام فارس يوم 23 يونيو المقبل، حيث ستقدّم فارس استعراضًا غنائيًا وراقصًا في آن، كما هو الحال في كل عام.

وبعد إعلان “فارس” هذا الخبر، بدأت التعليقات تتوالى من المتابعين الذين أظهروا تشوّقهم وحماسهم للقاء نجمتهم المفضّلة وسماع أجمل واجدد أعنياتها.