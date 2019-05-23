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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة هنادي مهنى، الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ31، الموافق اليوم 23 مايو.
ونشرت هنادي صورة برفقة رمضان من كواليس مسلسل "زلزال"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت هنادي علي الصورة: "كل سنة وأنت طيب يا أسطورة، كل سنة وأنت أطيب قلب، كل سنة وانت بتفرح كل الناس اللي حواليك، كل سنة وانت في حتة لوحدك بتنور، كل سنة وانت طيب يا محمد ".
وتشارك هنادي في السباق الرمضاني الجاري بمسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان، ماجد المصري، مني عبدالغني، نسرين أمين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، كما تشارك في بطولة مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، ومسلسل "بركة" مع الفنان عمرو سعد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنى تهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت ناجح يا أسطورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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