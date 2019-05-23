أول ظهور لـ سلاف فواخرجي بعد إصابتها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة السورية سلاف فواخرجي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام” بمقاطع مصورة ظهرت من خلالها بعد أن تعرضت لإصابة في يدها أثناء تصوير آخر مشاهدها من مسلسل “خط ساخن”، وعلقت على المقطع وقالت: “شكرًا لكل انسان اطمن وسأل… شكرا للهفتكم وخوفكم وحبكم… وإذا بتحبوني شوي فأنا بحبكم اكتر… والحمدلله دايما وابدا #سلاف_فواخرجي”.

كما قالت خلال المقاطع التي نشرتها: “مرحبا.. والمرحبا باللغة السورية يعني الله محبة ومحبتكم غالية عليا كتير، خاصة بعد الإصابة التي تعرضت لها الأيام الماضية، وجدت محبة وخوف ولهقة كبير علي، دايما بالمواقف الصعبة نجد الناس أصحاب المعادن الأصيلة بجانبنا، فعملنا واستمرارنا بفضل محبتكم”.

وأضافت: ” أنا الحمد لله بخير، ولست متعودة علي الظهور بمواقع التواصل ولكن فضلت أن أظهر لأرد علي كلماتكم الجميلة، شكرا كثيرا لكم ، بحكبم ورمضان كريم”.

الجدير بالذكر أن سلاف تخوض الموسم الرمضاني الحالي أيضا، بمسلسل “ناس من ورق”، ويشاركها العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم: سلمى المصري، فايز قزق، جرجس جبارة، روعة ياسين، أمانة والي، جمال العلي، عاصم حواط، رنا العضم، معن عبد الحق، ولاء عزام، وطارق عبدو، ومن تأليف أسامة كوكش، وإخراج وائل رمضان.

كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل “هو أصفر” من تأليف علي وجيه ويامن حجلي ويشارك في بطولته يوسف الخال، فادي صبيح، رامز الأسود، ووائل شرف ومن إخراج أحمد إبراهيم أحمد.