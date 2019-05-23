نشوى مصطفى: ياسمين صبري ممثلة بتلمع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، رسالة خاصة للفنانة ياسمين صبري، عبر صفحتها الشخصية بوقع «فيس بوك».

نشوى مصطفى، قالت في رسالتها: «ياسمين صبري حتكون من أهم نجمات العالم العربي مواصفات سوبر ستار وكاريزما والكاميرا حابة ملامحها وذكية».

وأضافت: «على فكرة ممكن يكون فيه ممثلات بيمثلوا أحسن منها بس هي حجزت مكان نجومية متوهجة بقالنا فترة معندناش النوعية دي يعنى مثلاً سناء جميل ومحسنة توفيق ممثلات عباقرة لكن ماكنوش نجمات صف أول نجمات أفيش يعنى ياسمين صبري ممثلة بتلمع».

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من ناحية أخرى تشارك ياسمين صبري، في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “حكايتي”، من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي».

ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلا من الفنانة وفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم.