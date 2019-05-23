أول تعليق لحلا شيحة بعد وقوعها ضحية لمقلب «رامز في الشلال».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية حلا شيحة، متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، بصورة من كواليس حلقة «رامز في الشلال»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويتم تصويره بإندونيسيا.

حلا شيحة، علقت على الصورة قائلة: «مغامرة مجنونة مع رامز»، وذلك في إشارة على حلقتها التي عرضت أمس الأربعاء 22 مايو.

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ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا” من بين الأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعدما يظن أنه قد نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وتقوم فكرة برنامج “رامز في الشلال” على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.