جويس عزام أول امرأة لبنانية تنجز تسلق القمم السبع الأعلى في العالم

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May 23, 2019
في إنجاز جديد يُحسب لها، استطاعت المتسلقة جويس عزام ان تجتاز كل الصعوبات وان تصل الى قمة ايفرست رافعة العلم اللبناني.
وتعتبر “عزام” أول امرأة لبنانية تنجز تسلق القمم السبع الأعلى في العالم وآخرها قمة ايفرست.
وكتب حساب قوى الامن الداخلي على تويتر مشيداً بالإنجاز الجديد لـ “عزام”، موجهاً لها التحية على ارادتها الفولاذية التي قادتها الى القمة.
نذكر ان جويس عزام وسائر الفريق كانوا قد واجهوا ظروفاً صعبة حيث عاكسهم الطقس لدى وصولهم الى ارتفاع شاهق اثناء تسلقهم جبل إفرست، اضطروا للعودة الى نقطة نامشه بازار لتزويد أنفسهم بالطاقة وبمؤن جديدة ثم انطلقوا في مسار آخر خط مباشر الى قمة إفرست على ارتفاع 8848 مترا.
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