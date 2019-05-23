الإعلامية ميراي مزرعاني تُفجع بوفاة زوجها

فُجعت الاعلامية اللبنانية ميراي مزرعاني الحصري بوفاة زوجها السيد فوزي انطونيوس الحصري، اليوم الخميس 23 أيار الجاري، بعد وعكة صحية استمرت لثلاثة أشهر.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة، 24 ايار الجاري، الساعة الرابعة بعد الظهر، في كنيسة القديسين سركيس وباخوس – غبالة.

Advertisements

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديسين سركيس وباخوس –غبالة ابتداءً من الساعة 11 قبل الظهر ولغاية الساعة 7 مساءً.

ويومي السبت والاحد 25 و 26 الجاري في صالون الكنيسة من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.

أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم من الاعلامية ميراي مزرعاني بأحر التعازي.