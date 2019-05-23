ياسمين عبد العزيز مستمرة في تصوير (لآخر نفس) حتى نهاية رمضان

قالت النجمة ياسمين عبدالعزيز، إنها مستمرة في تصوير مشاهدها ضمن مسلسل (لآخر نفس) حتى نهاية شهر رمضان.

وأعربت ياسمين عبدالعزيز، في تصريح اليوم الخميس، عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها حول المسلسل المعروض في الموسم الرمضاني، مشيرة إلى أنه حقق

نسبة مشاهدة عالية فور عرض حلقاته الأولى.وأطلت ياسمين عبدالعزيز بثوب جديد في أحداث المسلسل، حيث فاجأت الجمهور بأدائها المختلف بشخصية سلمى، تلك المرأة التي قُتل زوجها الضابط حازم في ظروفغامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وفي رحلتها للبحث عن قاتل زوجها تصدم بحقائق تجعلها تدخل إلى عالم الإرهاب والقتل.يشارك في بطولة المسلسل فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وثراء جبيل، وهند عبدالحليم، ومراد مكرم، ووهبة عبدالغني، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.