كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أيام تفصل ياسر جلال على الانتهاء من "لمس أكتاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهي الفنان ياسر جلال، من تصوير جميع مشاهد مسلسله الدرامي "لمس أكتاف" والذي يخوض به سباق الموسم الرمضان الحالي بعد 6 أيام.

"لمس أكتاف" يشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.