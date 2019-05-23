جان يامان يلفت الجمهور بلوك الشعر الجديد.. شاهدوا هل أعجبكم؟

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 11:58 صباحاً - يعمل الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ على التغيير بين الفترة والاخرى تناسبا مع دوره في مسلسل الطائر المبكر ولكسر الملل لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فظهر اخيرا بلوك جديد مع شعر “منسدل” بعد ان كان يلتزم بلوك معين في حلقات المسلسل الاولى.

اللوك اساد به عدد كبير من معجباته بينما البعض الآخر فضل اللوك القديم. ومن المعروف ان جان يامان قد يستغني كليا عن الشعر الطويل لالتحاقه بصفوف الخدمة في تركيا.

يذكر ان جان يامان كان قد زار لبنان منذ اشهر لاستلام جائزة موركس دور 2019.

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