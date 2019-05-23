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كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 11:58 صباحاً - أثارت الممثلة المغربية نسرين الراضي جدلا كبيرا بعدما قامت بتقبيل زميلتها لبنى ايزابال أثناء جلسة تصوير خاصة خضعتا لها من أجل فيلم “آدم” والذي يعرض ضمن مسابقة “نظرة ما” في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته ال 72.
وقد صرحت الراضي الى وسائل إعلام مغربية أن قبلتها كانت بريئة وأنها جاءت على سبيل السعادة بتقديم هذا الفيلم مع المخرجة مريم التوزاني وليس لها دلالة خاصة.
ونقلت جريدة “الصحيفة” عنها قولها: “عبّرنا بتلك الطريقة عن علاقة الأخوة التي تجمعنا وسعادتنا بنجاح الفيلم الذي اشتغلنا فيه معا، ولا أفهم كيف تم أخذ الأمور الى منحى آخر، فالجميع يعرف أنني لست مثلية”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. الممثلة المغربية نسرين الراضي متهمة بالمثلية الجنسية بعد تقبيل زميلتها في مهرجان “كان” السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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