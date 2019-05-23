سلمان خان: أريد إنجاب الأطفال ولا أريد الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 10:40 صباحاً - تصريح واضح وجريء من نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan هز الوسط الفني وجمهوره، بعد تصريحه حول مسألة زواجه وإنجابه الأطفال، مثيرًا الجدل بكلامه.



فقد كشف سلمان مؤخرًا، أنّ الزواج ليس في ذهنه الآن، لكنه يريد أن ينجب أطفالًا، إلا أنه لا يريد أن يكون له زوجة، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف العالمية ، حيث تحدث سلمان عن خطط الأبوّة.

سلمان خان يحب الأطفال كثيراً



وقال سلمان حول هذا الموضوع: "أريد إنجاب الأطفال، لكن مع الأطفال تأتي الأم، وأنا لا أريد الأم، لكنهم يحتاجون إلى واحدة، لكن لديّ قرية كاملة لرعايتهم، ربما يمكنني أن أعمل على تأمين أجواء مريحة للجميع."



وكانت تقارير قد أفادت سابقًا بأنّ سلمان قد يختار الإنجاب عن طريق الأم البديلة. وكان تقرير نشرته صحيفة "التايمز أوف إنديا"، قد أشار إلى أنّ سلمان مستعد للسير على خطى الأصدقاء، شاروخان Shah Rukh Khan و عامر خان Aamir Khan ، واختيار الأم البديلة.

سلمان يلهو مع الطفل أهيل ابن شقيقته أربيتا



وفي حين أنّ سلمان قد تهرّب في كثير من الأحيان من مسألة الزواج ، إلا أنه يرغب في إنجاب أطفال، فلا يخفى على أحد أنه يحب الأطفال، وغالبًا ما نشاهده في الصور ومقاطع الفيديو الرائعة له على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يلعب مع الأطفال وبخاصة مع أهيل ابن شقيقته أربيتا خان Arpita Khan، حيث نشر الكثير من الفيديوهات والصور عبر انستقرام، وهو يلهو معه ويقضي معظم أوقات فراغه برفقته.



مهنيًّا، ينتظر سلمان خان إطلاق فيلم "بهارات"، وهو نسخة جديدة للفيلم الكوري "نشيد إلى والدي" ، يصور بهارات تاريخ الهند من خلال حياة رجل عادي، والفيلم بطولة كاترينا كيف Katrina Kaif، وإخراج علي عباس ظفر، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم ، الذي يشارك فيه ديشا باتاني، وجاكي شروف، وتابو، على الشاشات في 5 يونيو.