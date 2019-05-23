سمية الخشاب تطرح أول دعاء دينى فى شهر رمضان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، أول دعاء دينى لها فى شهر رمضان الكريم، الذى يحمل اسم “صلوا عليه”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، الدعاء الدينى من ألحان سمية الخشاب، وكلمات هشام صادق، وتوزيع محمد عباس.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، أغنية صورتها كفيديو كليب تحت عنوان “بتستقوى” وحققت عدد أكثر من ثلاثة ملايين من المشاهدات، ونالت إعجاب جمهورها لدعم المرأة المصرية.

والأغنية من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتوزيع الموسيقى محمد عباس، ومن إخراج جميل جميل المغازى، كما جاءت الأغنية ضمن الأغانى الأكثر بحثاً على موقع يوتيوب وقت طرحها.

وعلى جانب أحر ، كشفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن أكثر المواقف الدرامية في حياتها والتي أثرت عليها بشكل كبير.

Advertisements

وأضافت خلال لقائها في برنامج «دراما شخصية»، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر «إنرجي»، أن فترة الكوميديا التي عاشتها في حياتها كلها كانت في فترة المدرسة والجامعة.

وتابعت سمية: «كتير كنت جندي مجهول في حياة ناس تانية وكنت باجي على نفسي عشان أخلي حياتهم مظبوطة وأسعدهم لإني بطبيعتي معطاءة»، وعن أصعب لحظات حياتها هو وقت وفاة والدها.

وعن أهم الأبطال الذين تتمنى أن يكملوا معها في حياتها هي أمها وشقيقها وأولاده، وأضافت: «الناس اللي وجودهم زي الكومبارس في حياتي هما اللي مش بيحبوني أو ميستاهلوش حبي».