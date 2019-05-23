ويتني هيوستن تعود الى الحياة بتقنية الهولوغرام

May 23, 2019
بعد سبع سنوات على وفاتها، تعود النجمة العالمية الراحلة ويتني هيوستن الى الحياة وذلك بعدما أُعلن عن جولة فنية ضخمة للراحلة عبر تقنية الهولوغرام.
وستظهر “هيوستن” بتقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) مصحوبة بأغنياتها مع فرقة موسيقية حية.
لكن لم يتم الإعلان عن مواعيد او الاماكن التي ستقام بها الحفلات.
كما أنه من المقرر أن يتم إطلاق ألبوم غنائي يضم مجموعة من الأغنيات لـ هيوستن التي لم تنشر من قبل.
واستخدمت تقنية الهولوغرام من قبل لتجسيد ظهور شخصيات شهيرة في أماكن مختلفة، منهم الراحلين مايكل جاكسون وإلفيس بريسلي، ومؤخراً الراحلة أم كلثوم في السعودية.
نذكر انه قد تم العثور على هيوستن متوفاة في حوض استحمام بفندق في منطقة بيفرلي هيلز عام 2012 عن عمر 48 عاماً.
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