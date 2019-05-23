أحمد السقا يؤكد أن محمد سامي مخرج جريء

قال النجم أحمد السقا، إن السبب الأكبر للنجاح الساحق الذي حققه مسلسل "ولد الغلابة" في رمضان هذا العام يرجع إلى المجهود الذي بذله المخرج المبدع والمتميز محمد سامي حيث وجه له الشكر والامتنان على هذا المجهود الذي بذله والوقوف على أدق تفاصيل العمل منذ بدايته حتي الانتهاء من التصوير نهائيا.

وأضاف السقا في تصريحات صحفية اليوم، أن محمد سامي مخرج جرئ ومتطور في أدواته الإخراجية، ويملك أسلحة عديدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل، كما أنه قام بتغيير جلدي كليا وأشرف بنفسه على تفاصيل العمل من الألف للياء، ويملك أيضا عين ورؤية ثاقبة تميزه لذلك أوجه له تحية من القلب على كل هذا المجهود الذي بذله وإسهامه في نجاح العمل.

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