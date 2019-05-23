شاهد.. ريم عبدالله تقلد ناصر القصبي في “مجموعة انسان”

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 04:58 صباحاً - حل نجوم مسلسل “العاصوف 2” ضيوفاً على حلقة اليوم من برنامج “مجموعة إنسان” للإعلامي علي العلياني على قناة mbc.

وكشفت الفنانة ريم عبد الله، خلال اللقاء، انها تستطيع تقليد ناصر القصبي وقالت “انا اقدر اقلد ابو راكان ولكن لما اشوفه انسى الموضوع”.

غير ان ريم عبدالله قالت كلمة دائما ما يرددها ناصر القصبي وهي “هلا يا بوي” ما اثار ضحك القصبي وفريق عمل المسلسل.

اما عن حركة النظارة فقالت “هذا وقت الجد النظارة هذه بس تطلع يعني وقت البروفا والتعديل”.