شاهد.. صابرين تنفعل بشدة بسبب سؤال عن الحجاب!

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 02:57 صباحاً - انفعلت الفنانة المصرية صابرين بشدة في حلقة الامس من برنامج “شيخ الحارة” بسبب سؤال عن حجابها وعن باروكتها التي ترتديها.

وأكدت صابرين أنها لا تستوعب كل هذا الاهتمام والانتقادات الكثيرة لباروكتها، مشيرة إلى أن هناك لجان الكترونية موجهه ضدها مع أي عمل فني جديد تقدمه، وذلك لرفضهم فكرة ظهورها بشكل خاص، وليس كباقي الفنانات تظهر بمكياج وبشعرها.

وردا على الانتقادات ولحسم الجدل حول حجابها، اعلنت صابرين خلال الحلقة قائلة: “أن لست محجبة ولا اتبع أي فتاوى لأنها أصبحت حاليا مطاطية”.

وشهدت الحلقة انفعال شديد من صابرين على بسمة وهبة بعدما وصفتها بأنها محيرة حول حجابها، لترد عليها بأنه أمر خاص بها وليس من شأنها التدخل فيه.