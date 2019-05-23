شكرا لقرائتكم خبر عن بالحلقة ١٥ من "أبو جبل".. عصام السقا يتحدي أسرته من أجل مصطفي شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ ١٥ من مسلسل مصطفي شعبان "أبو جبل" مشهد جمع الفنانه نجلاء بدر "رحاب " واخيها بالمسلسل عصام السقا "أحمد" ، حيث تحداها في انها سبب ماحدث من خساره لشركة والدها وايضا نصحها ب البعد عن طريق حسن ابو جبل واخواته

ولكن كان رد رحاب مهاجهمة لكلامه ونصحته بالبعد عن ماتفعله هي وابيها الفنان محمد البزاوي

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يذكر أن مسلسل "أبو جبل" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى وتأليف السيناريست محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وبطولة مصطفى شعبان بمشاركة كل من نجلاء بدر وعائشة بن أحمد ودياب ومحمد على رزق وحسن حسنى ومحمود البزاوى، وعصام السقا وعايدة رياض وسناء شافع.