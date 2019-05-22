كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 11:59 مساءً - حلت الممثلة المصرية حلا شيحا ضحية برنامج المقالب “رامز في الشلال” عبر شاشة MBC مصر.
وانهارت حلا شيحا فور رؤيتها الغوريلا، ولم تتمالك نفسها من البكاء حتى بعدما كشف رامز عن حقيقته لها وعن ووقوعها في المقلب.
تجدر الإشارة الى أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة أحد المشاهير من مختلف المجالات ويصطحب إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، https://cdn00.vidyomani.com/c/5/3/2/cerou3yvc2i9/index.htmlوﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر غوريلا من عرينها بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ليتعرف بعدها الى هويتها ويكشف رامز جلال عن وجهه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صراخ وبكاء حلا شيحا بسبب الغوريلا رامز جلال.. وتنطق الشهادتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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