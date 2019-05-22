إطلاق المهرجان اليوناني الأول في لبنان

تستضيف مدينة جبيل على المدخل الروماني القديم المهرجان اليوناني في لبنان من تنظيم جمعية “Stin viryto من بيروت” التي أسسها الصحفي اللبناني وهو أيضًا أحد أبرز شخصيات المجتمع اليوناني جورج عيد، صاحب وثائقي “Kalimera Men Beirut” ، وهو الفيلم الوثائقي الأول الذي يحكي قصة الجالية اليونانية في بيروت.

في مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين 20 ايار 2019 في مقر الجالية اليونانية في بيروت. أعلن عيد الذي يشغل أيضًا منصب مدير المهرجان اليوناني في بيروت برنامج المهرجان بحضور السفير اليوناني في لبنان فرانسيسكوس فيروس والمغني اليوناني ستيرجيوس ليبيريس الذين سيشارك كضيف خاص في افتتاح حفل المهرجان.

يدعم المهرجان الذي يقام تحت رعاية كل من وزارة السياحة اللبنانية والمنظمة الوطنية للسياحة اليونانية (GTO) باقة من 30 راعياً.

أعلن عيد في خلال المؤتمر الصحفي الذي ادارته الاعلامية جيسي طراد قسطون أن: “الفكرة وراء المهرجان هي جلب اليونان بكل جمالها وروعتها للجمهور اللبناني. من الطعام إلى المزاج وحتى الموسيقى.

لقد تربيت على يد جدي اليوناني بول مازيجي الذي جاء إلى لبنان كلاجئ ، وعلى الرغم من أنني لا أملك الجنسية اليونانية ، إلا أنني كنت دائماً فخوراً بجذوري وثقافتي اليونانية. لكنني قررت هذا العام أنني أردت أن يشارك الجميع هذا الشغف خاصة وأن الثقافة اللبنانية واليونانية مترابطتان.

وشدد عيد على ان المهرجان غير تجاري و من بين 27 منصة في المهرجان، هناك 4 منصات فقط ستبيع المنتجات اليونانية. اما باقي المنصات فستعرض عينات مجانية.

واضاف: “لقد طرحت الفكرة في شباط الماضي وكانت في فترة وجيزة لكني كنت مصمماً على تحقيقها.

اصبحت الفكرة حقيقة بفضل دعم فريق آمن بهذا الحلم (رنا ريشا عيد ، جيسي طراد قسطون ، ربيع قسطون) وقبل كل شيء السفير اليوناني في لبنان فرانشيسكو فيروس ، سفير استثنائي وهو أيضًا أحد ديناميكيات المشروع . لقد آمن بفكرتي وقدم لي كل الدعم لتحقيق ذلك “.

كل شيء عن هذا المهرجان أصيل وحقيقي حتى أن الملصق يرمز إلى الفكرة وراء الحدث ، والرجل في الملصق هو لاجئ يوناني من سميرنا يرقص لتعليم أبنائه ولرفع معنوياتهم بعد شهر واحد فقط من بداية الحرب الأهلية اللبنانية. لقد التقطت الصورة في مايو 1975 ، الرجل هو جدي. في حين أن الطفل هو أصغر أعضاء مجتمعنا اليوناني اسمه Yannis Caponis. هذا هو مثال ماضينا والأمل في مستقبلنا”.

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وعرض عيد بالتفصيل برنامج المهرجان بعد عرض الإعلان الخاص والذي تم تسجيله باللغتين العربية واليونانية وقال: “سيحيي حفل افتتاح المهرجان في 7 حزيران ضيف خاص من اليونان: Stergio Liberis الذي سيؤدي سلسلة من أفضل الزيارات له. من ناحية أخرى ، سينضم واحد من نخبة لاعبي Bouzouki في اليونان Giorgios Pachis إلى المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين ، حيث سيكون جزءًا من عرض مدهش خططته الفنانة اليونانية اللبنانية مارينا أبو رجيلي ذات الاداء الاستثنائي وذلك يومي الجمعة 7 و السبت 8 مع الحضور الخاص لفريق الرقص الشعبي لبلدية كاساندرا القادمة من اليونان لمدة يومين. ليلة الأحد ستستضيف المغنية اليونانية اللبنانية كاسياني كابلانيس وفرقتها زوار مهرجان في الهواء الطلق على وقع صوتها المميز”.

ما سيقدمه الفنانون ليس فقط رقصة أو أغنية بل جزءًا من ثقافتهم ورسالتهم القلبية وإسهامهم الفريد في العالم. سيتمكن الزوار من المشاركة في الرقص من خلال الانضمام إلى الجالية اليونانية في بيروت ومدرسة الرقص التي ترأسها ماريلينا كابونيس والتي ستقدم دروسًا مجانية للمهتمين.

ستكون نقطة الجذب الرئيسية لهذا الحدث وجود تمثالين تم إرسالهما من متحف الأكروبوليس إلى لبنان لأول مرة في تاريخ الدولة المتوسطية الصغيرة.

معظم المدرجات ستقدم منتجات يونانية متنوعة من النبيذ وزيت الزيتون وحتى البيتزا. ستشارك أكثر من 6 شركات من اليونان لتقديم منتجاتها للجمهور اللبناني.

أيضًا في شراكة مع مهرجان الأفلام المفتوحة في لبنان ، سيتم عرض مجموعة مختارة من الأفلام اليونانية في عرض سينمائي في الهواء الطلق يمكن للزوار الاستمتاع به أثناء احتساء النبيذ.

سيتم تغطية الحدث من قبل وسائل الإعلام الرئيسية من لبنان واليونان.

دليلي وفيروسي: المهرج يبرز العلاقات بين البلدين

صرح وزير السياحة اللبناني أفيديس كيدانيان:

من ناحية أخرى، قال السفير اليوناني في لبنان Franciscos Verros “إن تنظيم مهرجان في الهواء الطلق في لبنان كان فكرة ومبادرة من اثنين من الصحفيين البارزين وأصدقائي المقربين، السيد جورج عيد والسيدة جيسي طراد. لقد رحبت بطبيعة الحال بالفكرة بالنيابة عن السلطات اليونانية واعتنقتها وأيدتها. لقد أتيحت لنا فرصة فريدة للحصول على دعم فوري من معالي وزير السياحة اللبناني. نحن ممتنون.” وأضاف فيروس: “إن الفكرة وراء ما ننظمه ليست فقط جعل اليونان وثقافتها وطعامها ونبيذها معروفين بشكل أفضل في لبنان. إن جعل لبنان أكثر شهرة لدى اليونانيين، إن لم يكن أكثر من ذلك. لهذا السبب أولينا اهتمامًا خاصًا للتغطية الإعلامية اليونانية بالفعل. هذا هو السبب في أن التلفزيون الوطني اليوناني يرسل هنا مجموعة من الصحفيين لتغطية الحدث. وهذا هو السبب في أن منظمة السياحة الوطنية اليونانية تشارك على مستوى عالٍ جدًا. ولهذا السبب ايضا سيتم تمثيل متحف الأكروبوليس ومتحف بيروت الوطني جنبًا إلى جنب.

“نريد ان يعرق اكبر عدد من اليونانيين هذا البلد الرائع ”

وصرح الفنان اليوناني Stegios Liberis الذي جاء خصيصًا لهذه المناسبة “كفنان يوناني وعشيق وداعم للبنان ، يسعدني جدًا أن يقام مهرجان يوناني في بيبلوس ، ويشرفني للغاية أن أشارك في عرض خاص في 7 حزيران في مدينة جبيل! أود أن أشكر السيد جورج عيد والسفارة اليونانية على الدعوة. ”

الموقع والتاريخ

سيقام المهرجان في الفترة ما بين 7-8 و 9 حزيران في مدينة جبيل، ابتداء من الساعة 19:00 حتى منتصف الليل. سيبدأ المؤدون الغناء الساعة 19:00 ويليه عرض رقص من مجموعة كاساندرا للفنون الشعبية

بطاقات

أكد مدير المهرجان أن التذاكر ستكون برسوم رمزية ومتاحة عند باب الحدث.